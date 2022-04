Charles Henry CARLIER

Actuellement en charge du developpement commercial de l'ensemble de l'offre de service EY (Audit-Conseil-Transactions et Fiscalité-Juridique) du secteur Middle Market Entrepreneurs : Start-ups, Small/Midcaps et Entreprises Familiales.



Je suis aussi Directeur Général de Vivamural.com et Vivamuralpro.com, société dont je suis le cofondateur, spécialisée dans la décoration sur mesure sur internet et gérant de DC Art, j’ai su prouver mon efficacité dans les différentes fonctions que j’ai occupé.



Gérer une société nécessite d’avoir une stratégie globale de l’entreprise tout en assumant les fonctions opérationnelles liées au management, au marketing, à la gestion et au commerce.



J’ai ainsi pu mettre à profit mon savoir faire commercial, mon sens de la négociation et du management acquis durant mes précédentes fonctions afin d’obtenir une croissance de 20% par an sur notre société en partant de zéro.



Ma capacité d’analyse, à me remettre en cause ainsi que ma curiosité m’ont permis d’évoluer dans différents univers tel que l’e-commerce, l’édition de logiciel ou bien encore les solutions d’impressions bureautiques.





Mes compétences :

Export

Vente

Communication

Entreprenariat

Marketing

Importation

E-commerce

Exportation

Import

SEO

Internet

Management

Décoration