Benoît ROCHER

Ma passion pour la restauration s’est toujours nourrie autour de l’optimisation de la servuction, de la qualité du produit et de la richesse des relations humaines. De nature rigoureuse et méticuleuse, j'apprécie aussi bien le travail en autonomie qu’en équipe dans le cadre de projets de qualité. J'affectionne tout particulièrement l'analyse et les échanges sur les évolutions des concepts managériaux qui, souvent, représentent une certaine complexité dans un environnement multiculturel. Formateur à temps partagé pour un programme basé sur la conduite positive d'une équipe, je sensibilise mes collaborateurs à choisir leur attitude « l’émotion positive », prendre du plaisir et in fine faire la journée du client. Doté d’un bon relationnel, j’encourage sans cesse la communication orale avec mes interlocuteurs. Mon approche managériale se veut être centrée vers les hommes pour pouvoir avec l’ensemble des équipes d'un site, appréhender l’atteinte de la satisfaction du client en respect de ses exigences.



Fort d’une expérience professionnelle progressive, je forme et sensibilise mes collaborateurs aux problématiques qualité. Ainsi, pour faire partager mon savoir et ma passion, je m´oblige sans cesse à affiner mes compétences afin de former mon équipe aux meilleures techniques et usages dans notre profession. Dans un programme de développement de la force de vente, j’aime analyser la demande et mettre en place des stratégies innovantes autour de l’offre, grâce à une veille constante des indices de performances. Mon expertise du métier de bouche s'adapte parfaitement aux enjeux d’une entreprise compétitrice afin de diriger d'une écoute attentive des projets en adéquation, et qui plus est, durant les périodes de suractivités ou de crises.



Le dynamisme et l’enthousiasme dans mon coaching sont des aspects importants de mon caractère pour parer au manque de motivation de l’encadrement et ainsi faire que ce dernier se sente non seulement intégré dans l’entreprise mais aussi acteur de sa propre évolution. Je suis certain que ma maturité, ma réactivité et ma détermination contribuent à l’épanouissement d'entreprise de l'hôtellerie restauration.



Mes compétences :

Informatique

Sommellerie

Hôtellerie

Restauration commerciale

Management opérationnel

Système d'information

Vente au comptoir

Dialogue social

Formation en management

Gastronomie - Restauration traditionnelle

Création d'entreprise