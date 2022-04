Benoit RONDEAU

Enseignant et historien de formation, je suis passionné par l'écriture. J'ai actuellement plusieurs ouvrages en projets, dont une biographie.



En 2016, je publie une biographie conséquente de George Smith Patton.



Le 70e anniversaire du Débarquement a été pour moi -Caennais de naissance- l'occasion de publier plusieurs ouvrage:

-"Invasion! Le Débarquement vécu par les Allemands", aux éditionsTallandier. Une vision documentée et objective (à cent lieues de Paul Carrell) de toute la bataille de Normandie selon le point de vue allemand (beaucoup de stratégie, de témoignages, de vie quotidienne, de chiffres...)

-"Les Divisions du Débarquement" chez Ouest France. Présentation avec le maximum d'informations des principales unités ayant participé à la bataille.

-"Les opérations aéroportées du Débarquement" chez Ouest France. Bien connu mais j'ai insisté sur la préparation en Angleterre. un bilan en final.

--"Thématique 2e Guerre Mondiale Magazine N°35: Le III. Reich pouvait-il repousser les Alliés en Normandie?". J'essaye de sortir des sentiers battus en ne proposant pas une énième description des batailles de la campagne mais en présentant les mesures prises par la 7e armée les 48 premières heures, les difficultés pour lancer une contre-attaque de Panzer, les renforts, le haut-commandement et, surtout, la question de l'artillerie pendant la bataille.



J'ai publié en mars 2013 aux éditions Tallandier "Afrikakorps. L'armée de Rommel". Mon ouvrage, qui est le fruit de 20 ans de passion, comble une lacune de l'historiographie en langue française. L'intégralité de la campagne, ses implications stratégiques, la vie quotidienne du combattant et le mythe de la guerre sans haine ainsi que la légende de l'Afrikakorps et de Rommel sont abordés dans mon livre. On a ainsi trop longtemps négligé l'importance de la guerre en Afrique du Nord dans le second conflit mondial. De même, on avait jusqu'alors trop souvent négligé le degré de nazification de l'Afrikakorps.



Enseignant en collège et lycée, me rendant deux fois par an en Egypte, mon souhait est de poursuivre mes travaux de recherche et surtout continuer des publications. Après une maîtrise sur les marins grecs de l`époque archaique puis trois années comme chercheur à la Fondation pour la Mémoire de la Deportation, j'ai publié, au Liban, un ouvrage aux éditions "Espace Publication":

La Grande Guerre au Moyen-Orient, 1914-1918



Depuis mars 2011, est publié aux éditions Ouest-France "Le Dictionnaire du Débarquement", ouvrage collectif écrit sous la direction de Claude Quétel et auquel j'ai participé pour de nombreuses notices (notamment toutes celles des unités engagées dans la bataille, les ports artificiels, la logistique, les plans...). Né à Caen, en Normandie, cette campagne retient mon attention depuis toujours.



Depuis 2010, j'ai écrit régulièrement dans la revue "2e Guerre mondiale" de Nicolas Pontic aux éditions Astrolabe.



Outre l'Egypte, l'Antiquité, le Far West et la guerre de Sécession, ma grande passion est avant tout la Seconde Guerre mondiale, particulièrement en Afrique du Nord et en Normandie.



