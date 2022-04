Benoît ROUCAYROL

Communicant expérimenté, j’ai su depuis plus de 15 ans développer un véritable savoir-faire dans la direction et le pilotage de projets de communication. Savoir-faire largement éprouvé auprès de grandes marques telles que ARC International (LUMINARC, PYREX, … ), HARIBO France, ORANGINA-SCHWEPPES, ATHENA Groupe EMINENCE, SAGEM, SAKATA SEED Europe mais aussi de clients institutionnels comme Alès Agglomération, la CCI Alès Cévennes ou le CDT du Gard.



À la fois créatif et pragmatique, j’aime me poser les bonnes questions pour trouver l’approche la plus pertinente qui pourra faire la différence.



Rigoureux et fédérateur, j’aime organiser ma direction de projet afin de tirer le meilleur de chacun des intervenants pour les mener vers nos objectifs.



Approche stratégique et créative, suivi commercial et opérationnel, gestion et management sont autant de compétences qui me permettent d’évoluer efficacement dans la grande diversité d’univers auxquels mon activité en agence de communication peut m’amener à être confronté.



Mon passé de joueur de handball semi-professionnel (USAM Nîmes) m’a aussi permis d’intégrer et de partager des valeurs humaines et sportives qui me semblent encore essentielles aujourd’hui dans la pratique de mon métier.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Marketing

Merchandising

PLV