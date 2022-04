Benoit ROUSSEAU

Je suis entré chez Maisons France Confort en janvier 2010 et je m’occupe du développement de l'agence de dole dans le jura (39). Après recrutement nous sommes deux maintenant, ma conseillère commerciale développe le secteur jura sud.

L'agence est en consente évolution avec un accroissement du chiffre d'affaire notable, l'agence de Dole et classée N°1 Bourgogne Franche Comté depuis le 1er janvier 2017.



Mes compétences :

Professionelle

Chiffrage et mise en place de devis

Commercial

Salons professionnels

Création de partenariats et développement du

Financement de projet