Benoît ROUSSET

Préparation, engagement et respect sont les clés d’un challenge réussi…. que ce soit dans mon métier ou dans mes passions.



Durant mes 16 années d’expérience (distribution, restauration, alimentaire, non alimentaire, FMCG) j’ai mobilisé de solides compétences en négociation et en sourcing tout en respectant le niveau de qualité défini en amont.



Des relations saines avec mes différents interlocuteurs (fournisseurs, indépendants, franchisés, services internes) m’ont toujours permis d’obtenir des résultats concrets.



En adéquation avec les enjeux stratégiques de l’entreprise et en gardant comme cap la satisfaction client, je sécurise l’ensemble du processus achat en mettant en place l’organisation et les outils nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.



Une équipe qui gagne passe par le partage, la complémentarité et la fierté de réussir ensemble !!!