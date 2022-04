Benoit ROUYER

Bonjour,



Ayant travaillé pendant 10 ans dans maintes structures, aussi bien dans de grands groupes internationaux comme de petites PME.

Au travers de ces différentes expériences j'ai acquis la maturité nécessaire tant aux niveaux technique que personnelle.



Ma structure est dédié aux TPE et PME voulant réfléchir sur les domaines suivant :





- Audit et Etudes de vos besoins.



- Etudes de faisabilité.



- Etudes d'opportunités.



- Examens de dossiers d'aide à la décision.



- Déploiement de solutions logicielles et matérielles.



- Développement Web / Intranet.



- Intégrations de données.



- Déploiement de votre architecture informatique.



- Formations sur demande.