Benoit SALANDRE

Manager dans les services financiers au sein du cabinet CGI Business Consulting (ex Logica Business Consulting et Unilog Management), je dispose de plus de 9 années d'expérience (dont 2 années à l'international : Maroc, Tunisie et Sénégal) dans des missions de conseil en organisation et en gestion des risques (Bâle II/Solvabilité 2) au sein des plus grands établissements bancaires et assurances.



Mes compétences :

Gestion des Risques

Bâle 2

Organisation

Contrôle interne

Risk Management

AMOA

International

Chef de projet

Finance de marchés

Solvabilité 2

Assurance Vie

Intégration progiciel

Comptabilité générale

Approche processus

Crédit bail

Affacturage