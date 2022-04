Benoit SARAZIN

Créez un marché dont vous êtes la référence. C'est le but de l'innovation de rupture.



Je suis consultant, et conférencier, spécialiste de l’innovation de rupture. J'ai créé la méthode FarWind à partir d'une longue expérience des innovations de rupture dans la Silicon Valley. J'ai élargi son domaine d'application aux autres secteurs économiques. Je suis auteur de l'ouvrage "Misez sur les ruptures de marché" (http://tinyurl.com/Ruptures-de-March ).



Vous êtes une entreprise innovante. Vous voulez créer un marché dont vous êtes la référence. Vous voulez acquérir un avantage concurrentiel durable. Vous voulez choisir les innovations prometteuses tout en limitant les risques et les investissements. J'ai fondé le cabinet FarWind pour répondre à ces challenges.



Mes compétences :

Anticipation

Business

Business model

Créativité

High tech

Informatique

Innovation

Innovation de rupture

Marketing

Marketing stratégique

Sport

Stratégie

Télécommunications