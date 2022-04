Benoit Sarazin, photographe / vidéaste professionnel depuis 5 ans, j'ai créé mon activité en 2017 dans le domaine de la photographie et la vidéo en m'axant principalement dans la communication audio/visuelle des professionnels. Autodidacte et passionné, je me forme continuellement techniquement et j'étoffe mon réseau professionnel en continu pour proposer à mes clients un réel savoir-faire et des techniques maîtrisées.



En plus de la vidéo, la photographie fait partie de mes services. Je vous propose des reportages photographiques et J'effectue des travaux de tirage en lien étroit avec un confrère photographe professionnel spécialisé possédant un labo photo en Mayenne.



Basé en Mayenne et mobile sur le Grand Ouest et la France entière selon l'importance des missions qui me sont confiées, je recherche des projets de photographie, vidéo au sol et/ou en drone destinés à la communication visuelle des professionnels.



Parmi le matériel employé, selon le tournage, un drone de cinéma (Dji Inspire 2) et son équipe certifiée pourra être mise en oeuvre afin de réaliser des prises de vue aériennes (photo/vidéo) pour des projets de documentaire, reportage ou film d’entreprise.



N'hésitez pas, Échangeons ensemble ! Contactez-moi pour plus d'informations.



Benoit Sarazin | Gérant, photographe et exploitant de drone certifié | Note : Le tarif reste indicatif et sera ajusté spécifiquement à chaque demande car, chaque projet et unique à mes yeux !



Mes compétences :

Photographie industrielle

Exploitant drone

Photographie aérienne

Photographie

Retouche photo

Montage vidéo