Benoît SARRAZIN

Le management de services techniques et la gestion de projets complexes dans des environnements industriels de procédé sont mes domaines de prédilection.

Mobilisé par une culture de la performance industrielle et de la satisfaction « client », j'e mène mes équipes vers des solutions et des organisations pertinentes avec les impératifs d’exploitation et de rentabilité.

J’ai forgé et enrichie mes compétences à travers une expérience solide de manager industriel et le pilotage de larges portefeuilles de projets dans des contextes variés

(techniques, organisationnels, performances, développement d’activité…)





Mes compétences :

Gestion de projet technique

Pilotage de plan de performance industriel

Management d'équipes pluridisciplinaires

Gestion budgétaire industrielle

Responsabilité d'affaires

Pilotage d'investissements industriels

Maintenance industrielle

Élaboration d'offres

Relation clients

Management transverse

Analyse / Résolution de problèmes techniques

Arbre des causes

Conduite du changement

Papeterie

Matériaux de construction

Management

Agroalimentaire

Process

Ingénierie

Performances industrielles

Industrie

Mécanique