Benoit SARRAZIN

Je suis originaire du nord de la France. J’y passe toute mon enfance.



Je fais mes études supérieures à Paris où j’obtiens mon diplôme d’Ingénieur en Informatique et Organisation.



Je fais mes premières armes comme Consultant Junior au service de grands groupes dans la mise en place de solution de consolidation comptable.



Je travaille ensuite durant près de 9 ans dans le service informatique de la Caisse des Dépôts & Consignations pour participer en tant que Chef de Projet à la création du Système d’Information du Crédit Local de France devenu depuis Dexia.



Soutenu par mon épouse méridionale, je rejoins en 1999 la Côte d’Azur pour participer au développement d’une toute jeune entreprise de services en informatique (25 à 50 personnes). En tant que Responsable Qualité, j’engage la démarche qualité et certifie l’entreprise ISO 9001:2000. Je mène différentes missions de maîtrise d’ouvrage informatique. Enfin, en tant qu’adjoint, je gère l’entreprise au quotidien dans les domaines de la trésorerie et du budget, le suivi des comptes clients et fournisseurs, les ressources humaines (paie, accords d’entreprise, recrutement).



A 44 ans, désirant offrir mon expertise de conseil aux entreprises de la région, je crée début 2008 mon activité d’Ingénieur Conseil dans les domaines de l’Organisation, l’Informatique, la Qualité et la Gestion d’Entreprise.



En savoir plus sur http://www.isiaconseil.com





Marié depuis 20 ans, j’ai un enfant : ma famille est mon équilibre.



Amoureux de la montagne, la randonnée sportive et le ski sont mon oxygène.



Mes compétences :

Accompagnent Certifications Qualité Et Environneme

Solutions Informatiques De Gestion Pour Les TPE Et

Solutions Internet

Web Marketing

audit

organisation

qualité

Formation

consultant

informatique

Risque Management