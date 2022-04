Didier LEBRUN

De formation ingénieur TELECOM INT, mon parcours professionnel m’a permis de développer trois axes de compétences fondamentaux qui sont :

• l’avant-vente et le support aux forces commerciales,

• le conseil,

• la direction de projet.



Ma sensibilité commerciale et l’alliance de ces trois centres de compétences me motivent à relever des défis nécessitant polyvalence, dynamisme et réactivité.



J'ai aujourd'hui une vision solide des contraintes du marché et des besoins des clients, une parfaite maîtrise des relations entre forces commerciales, équipes avant-vente, gestion de projet.



J’ai mis en valeur mon sens de l’organisation en participant à la gestion de grands projets, en respectant et développant des méthodologies tournées vers le résultat et le respect des engagements.



Je conçois mon métier comme celui d’un conseiller et d’un accompagnateur auprès du client ou de l’utilisateur. Répondre à ses besoins, obtenir sa satisfaction sont mes priorités.



Je réalise les tâches suivantes :

• Formaliser et analyser les besoins du client,

• Qualifier les demandes en amont,

• Piloter les réflexions sur les solutions techniques,

• Préparer les appels d’offres,

• Bâtir l’offre (rédaction de l’offre, présentation au client, démonstration, maquette, ...),

• Garantir la bonne mise en œuvre et assurer son accompagnement technique dans sa phase initiale,

• Gérer la relation technique avec le client,

• S’assurer de la satisfaction client.



J’attache beaucoup d’importance à la notion de partage de connaissances et d’esprit d’équipe. Je sais utiliser mes fortes capacités de persuasion, ma volonté de convaincre, mes solides aptitudes relationnelles et de communication, ma capacité d’analyse et de synthèse, mes qualités rédactionnelles et ma flexibilité.



Mes compétences :

Avant vente

Bid management

Business

Business development

Business Development Consultant

Conseil

Infogérance

Management

Réseaux Telecoms

Sécurité

Télécoms

Vente

Informatique

Gestion de projet