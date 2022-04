Benoit SCHNEIDER

Actuellement administrateur poste de travail dans une société produisant de la peinture, je participe activement à la mise ne place du poste travail sous Linux, que ce soit dans la création du master ou le développement d'outils ou encore la formation des utilisateurs (LibreOffice, utilisation du nouveau poste). Je participe au maintient opérationnel du serveur de messagerie (Zimbra) et de l'infrastructure.



Anciennement administrateur système / réseau en poste chez un fournisseur d'accès internet, je participais activement à l'évolution de l'entreprise que ce soit via le maintient des serveurs sous Debian, que la proposition de nouvelles solutions.



Je continue ma découverte de l'univers libre via une curiosité personnel. Ainsi je travail sur un serveur de virtualisation Proxmox, un firewall (Pfsense), ou bien en débutant sur le framwork symfony 2).



Anciennement administrateur système et réseau chez Linagora. J'ai participé a la migration de la ville vers OpenOffice, que ce soit au niveau personnalisation de l'outil ou via le déploiement de celui-ci avec l'aide OCS inventory.



Connaissance de divers services serveurs (Bind9, Lamp, Postfix, VSFTPD), supervision réseau (Nagios, GLPI, OCS Inventory).



Mes compétences :

Debian Linux

Openoffice

Nagios

IPsec

Heartbeat

OpenVPN

Dovecot

Apache

Libreoffice

DNS - Bind

SpamAssasin

Proxmox

Bash Script

Postfix

Formation

Ubuntu/Debian

Ubuntu

PFsense