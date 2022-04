Benoît SCHYNS

Depuis le début de l'année 2007, j'occupe le poste de Conseiller Formation à Distance auprès de 25 Centres de compétence installés en Région wallonne (http://www.cdc.be ).



Ma mission consiste donc à promouvoir et développer le Formation à Distance dans des centres qui s'adressent aux demandeurs d'emploi, aux travailleurs, ainsi qu'aux enseignants et étudiants.



Mon parcours professionnel est déjà bien rempli, riche d'expériences dans le monde des médias, de l'informatique et de la formation d'adultes.



Mes compétences :

Informatique

Radio

E-Learning