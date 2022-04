Benoit SOYEUX

Depuis plus de 12 ans, je suis consultant chez Them-is (ESN sur Nancy), spécialisé dans les systèmes d'informations.

J'interviens aussi bien en tant que chef de projet qu'expert technique.



Dans un premier temps je me suis spécialisé autour de l'environnement IBM Lotus Notes Domino, d'abord en Administration puis en Développement ( pour client Lotus Notes ou en client web).

Je connais donc parfaitement les apis Domino en LotusScript et Java ainsi que le langage de formule, le javascript, le HTML et les langages utilisés pour le développent en xPage (Javascript server side, java et javascript).

J'ai travaillé sur différents projets chez différents clients du Nord Est de la France. Cela va d'un simple forum aux CRM (Customer Relationship Management ou Gestion Relation Client en français) en passant par des applications qualités, base congés, base de suivi d'activité ou des applications métier spécifiques.

Par exemple, j'ai réalisé un Logiciel d’Étude Agronomique (LEA) qui est utilisé par plusieurs coopératives françaises.

Cette application est accessible aussi bien en Lotus Notes qu'en Web.



Comme les projets demandent maintenant toujours plus d'export, je maîtrise donc différents formats d'exports : Excel (OLE ou en java), OpenOffice, PDF, CSV, Outlook, ...



Certifié Administration Lotus Notes Domino 6.5, 7 et 8

Certifié Développement Lotus Notes Domino 6.5, 7, 8 et 8.5 (dernière en date du 25 / 08 /2015)



Depuis quelques années, je travaille également sur d'autres technologies : ASP.net MVC, C#, Java, React, TypeScript, Apache, IIS, SQL Server, ...

et j'ai l'habitude d'utiliser différents outils en plus de la traditionnelle suite office : Visual studio, éclipse, DBevear, IBM data Studio, Android Studio, putty



J'ai également une forte expérience sur le développement Web en PHP/MySQL (8 - 9 ans), principalement acquis sur un projet personnel de créateur d'un jeux en ligne http://www.starbusiness.fr



Je développe également depuis plusieurs années des applications Android.

J'ai à titre personnel 2 applications sur le play store :

Pointeuse : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.starbusiness.pointeuse

Calcul de tickets de resto : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.starbusiness.NbTR



De plus, j'ai également développé d'autres application dont une application CRM pour Them-is et participé à un projet open source : Tomdroid.

L'application CRM , développé pour tablette sous Android 3.1 et 4.0 est synchronisée à une base sous Lotus Domino par le biais d'un web service.



Étant passionné d'informatique, j'utilise à titre personnel Linux (Debian, Ubuntu Raspbian) depuis plus de 15 ans (PC ou Raspberry Pi).

Je connais donc la programmation shell script et les bases de l'administration Linux. Grâce à ses compétence, j'ai dispensé des formations Linux (SLES 10)



Mes compétences :

Lotus

Android

Développement

PHP

Linux

Développeur

Consultant

Ubuntu

MySQL

LotusScript

Shell script

ASP.NET MVC

Lotus notes

Lotus domino

SQL

Formation

IBM