Benoit SUTTEL

Bonjour,

Je suis originaire d'Alsace (Bas-Rhin).

Au Lycée j'ai fait un BEP PMU (Productique Mécanique opt Usinage) au LEGTP a Wissembourg (67).

Sur ce métier j'ai 3 ans d'expérience dans divers secteur, Programmateur, régleur et opérateur sur MOCN, et machine conventionnelle, dans l'une des entreprises je me chargeai en l'absence du responsable, d'un atelier travaillant principalement l'aluminium (presse, débit, usinage, meulage et soudure).

Suite a un chômage, j'ai pu faire l’expérience au sein d'un Centre Commercial, en temps qu'interim, de s'occuper de différent Rayon de bazar.

Après tous cela je suis reparti en Cours pour faire un BAC STT IG (Informatique de Gestion).

En sortant du Bac ,sans l'avoir, je suis parti en formation Conducteur Routier, avec l'aide de l'ANPE, ou j'ai eu les diplôme TP 128 et 148 (Titre Professionnel permis C et EC)

Travaillais chez un transporteur comme Chauffeur Routier sur LYON de 09/2004 a 10/2011.

Actuellement je suis artisan dans le multiservices.

Continuellement entrain d'expérimenté des nouveautés, j'aime apprendre et évolué.



Mes compétences :

Services

Bricolage

Relations sociales