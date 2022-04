Benoît TANGUY

Bonjour,



10 années d’expériences dans les Services aux Entreprises (B to B & B to B to C) au sein de groupes internationaux à des fonctions à la fois commerciales et stratégiques m’ont permis d’acquérir une vue d’ensemble de la gestion de comptes clés.



Toujours à la recherche de nouveaux défis, je mets à profit, depuis peu, ma capacité de négociation et mes compétences managériales dans une nouvelle activité Achats & Ventes au sein de mon entreprise.





Mes compétences :

Management d'équipes

Management de projets

Négociation Grands Comptes

Prospection commerciale

Management Transversal

Formation Professionnelle

Trade Marketing

Animation de réseau

Marketing direct