Martine CLOSSET

Polyvalente, j'ai une expérience confirmée dans la gestion de projets transverses.

Mes principaux atouts : gestion globale de différents budgets et maîtrise de la comptabilité, doublées d'une personnalité volontaire et dynamique.

Mon expérience professionnelle de plus de 23 ans au sein de Xerox me confère une très bonne connaissance de la gestion d’entreprise, ce qui me permet d'être force de proposition.



Mes compétences :

Fleet management

Force de proposition

Contrôle de gestion

Management

Dynamique

Pack office