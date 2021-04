Olivier HERAN

Depuis plus d'un siècle, Ansell offre des protections pour les mains sûres et confortables, apportant au travailleurs la tranquillité d'esprit et confiance nécessaire à leurs opérations. A travers l'évolution des technologies industrielles, Ansell a toujours promu la passion, l'esprit d'entreprise, la créativité, la persévérance et l'innovation comme les facteurs clé de son développement.



L'histoire de lentreprise est jalonnée d'innovations et de séries de premières dans la fabrication de gants améliorant la santé des mains. Elle exprime donc cette vision et prouve sa capacité à fournir des solutions flexibles et inspirées par ses clients.