Benoit TARDIF

- Ingénieur de formation

- 18 ans d'expérience dans l'informatique pour les entreprises

- Au sein de SSII et d'éditeurs dans différents secteurs (énergie, web, retail, broadcast)

- Avec des fonctions et des rôles variés (technique, managérial, commercial)



Domaines d'intervention :

- Direction et gestion de Projet (coordination des intervenants, animation de réunion, étude des besoins, spécifications, suivi du développement, recette et validation)

- Management des équipes de développement (planification des tâches, encadrement des architectes et développeurs, gestion de la recette, de la TMA,...)

- Gestion de la relation Client (conseil, rédaction de proposition, gestion des risques,...)



Valeurs portées :

- Culture du résultat

- Respect des attendus (budget, délai, qualité)

- Devoir de conseil

- Adaptation au contexte avec dialogue et convivialité



Expérience :

- Chef de projet technique, métier de la logistique chez Altima (5 mois)

- Chef de Projet Mobilité et EAI, métier des énergies (gaz) chez SopraSteria (4 ans)

- Responsable de Service TMA, métier du web chez Altima (6 mois)

- Responsable Mobilité, Responsable Qualité, Ingénieur R&D, métier du retail chez Cylande (10 ans)

- Ingénieur Développement , métier du broadcast chez SGT (2 ans)



Mes compétences :

Gestion de projet

Windows CE

Visual studio

Windows Mobile

MOE

TMA

UML

SVN

Delphi