Benoit TARDIF

Partenaire social ouvert sur son environnement, force de propositions, notre syndicat rassemble des femmes et des hommes partageant loyalement des valeurs et des principes communs.



Nous contribuons à fédérer, en toute indépendance, ceux qui s’impliquent en faveur du respect, de la solidarité et de l’équité au sein de nos entreprises.



Animés par la conviction que donner à l’humain la place primordiale ne peut que favoriser le progrès social, nos militants portent nos revendications avec détermination et courage.



Notre organisation, dynamique et démocratique est à l’écoute des besoins des adhérents et des militants. Elle se veut ouverte au renouvellement des personnes et des idées.



Notre syndicat s’attache à fédérer et à porter en permanence l’action collective qu’il considère comme moteur de progrès social.

Notre syndicat engage sa responsabilité dans la négociation. Nos revendications sont conformes aux intérêts des salariés et retraités. Elles s’inscrivent dans une approche sociétale et durable de l’intérêt général. Si ces revendications ne sont pas entendues, nous n’hésitons pas à nous engager dans le conflit, sans violence, sans atteinte à la sécurité ou à l’outil de travail.



Indépendant, libre de pensée, notre syndicat est reconnu pour la pertinence de ses analyses et le pragmatisme de ses propositions.



