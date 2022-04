Benoit TAUPENAS

Bonjour à vous.





Perfectionniste, efficace et coutumier du travail en équipe, je ferai mon maximum pour mener à bien les missions qui me seront confiées.



Suite à des études dans l'organisation d'événements sportifs et culturels, je me suis dirigé vers la communication suite à des expériences lors de stages ou contrat d'apprentissage.



Actuellement contractuel de la fonction publique en tant que responsable de communication, promotion et commercialisation, je suis à l'écoute d'opportunités pour la suite de ma carrière.



Merci de votre visite, n'hésitez pas à me contacter pour toute question et/ou proposition que vous auriez.



Mes compétences :

Création de site web

Administratif

Devis

Mise en page

PAO

Relations Publiques

Relations clients

Communication

Relations Presse