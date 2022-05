Quentin DUPLESSY

4 mois avant l’évènement



Je réalise une dernière introspection de moi-même afin de voir si je suis apte à me lancer dans l’aventure. Dynamique, souriant, créatif, autonome tout ça c’est ok et c’est bien normal quand on a 22 ans me direz-vous mais je cherche le plus important la passion qui me fait aimer l’évènementiel. Juste le temps de finir ma phrase, que je me rends déjà compte que j’aime ce métier et que cette adrénaline qu’il procure me rappelle tout de ma quinzaine d’années de compétition sportive intensive ! Je suis programmé pour ça et vivre ces moments.



3 mois avant l’évènement



C’est le moment de tout mettre en œuvre pour que l’évènement soit calé à la minute près, que tout se déroule comme on l’avait prévu. J’utilise le maximum de mes compétences professionnelles acquises lors de mes stages, de ma formation (avec des professionnels du secteur) et surtout de cette année en alternance. Je suis aujourd’hui devenu quelqu’un qui sait anticiper, réagir, déléguer, gouverner et qui aime travailler en équipe pour faire d’un évènement une réussite !



1 mois avant l’évènement

Dernière ligne droite avant le grand jour, je règle les derniers détails techniques et surtout je me mets à fond sur la communication. J’envahis les réseaux sociaux, noue des relations dès qu’une occasion se présente et tente de me démarquer afin d’attirer un public le plus large possible.



Jour J



Après des mois de préparation, planification et d’organisation, me voilà lancer, parachuter, catapulter dans le monde du travail ! Et moi ce que je veux c’est travailler dans l’évènementiel sportif et/ou d’affaires (incentive, team building, séminaire).



Alors même si dans la réalité ce ne sera qu’à partir de septembre 2015, il n’est jamais trop tôt pour susciter les opportunités et créer un premier contact !

N’hésitez donc pas à me laisser message ou m’appeler pour simplement échanger ou se rencontrer.



A très bientôt.

Quentin





Mes compétences :

Créatif

Gestion événementielle

Travail en équipe