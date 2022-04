Benoît TEINDAS

J'ai travaillé au Luxembourg dans un environnement international ou les cultures sont diverses et enrichissantes. Luxembourgois,Allemands,Belges,Yougoslaves,Portugais,Anglais,Italiens.

J'ai eu a relever des challenges très intéressant où j'ai pu apprendre sur le management de projets en local mais aussi au niveau groupe.



Je suis à la recherche d'un nouveau challenge de préférence basé en Auvergne et mobile pour des déplacements ponctuels.

Ma rigueur, mon charisme, mes outils de travail et ma volonté d'entreprendre m'ont toujours permis d'arriver au résultat attendu.



Mes compétences :

Automobile

Emballage

Industrie pharmaceutique

Ingénierie

Packaging