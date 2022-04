Benoit TELLIER

Depuis toujours j'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable.



Aujourd'hui je souhaiterai intégré une entreprise en qualité de responsable administratif et financier.

Complètement indépendant, force de caractère et investit sont mes principaux atouts.

Je sait m'adapté et être créatif dans la recherche de solution afin d'optimiser la fiscalité des entreprises.



Ayant déjà pratiqué la comptabilité de groupe en intégration ou non, j'ai toutes les qualités requise pour prendre à ma charge un service complet de comptabilité, de contrôle de gestion.



Très bon relationnel.



Mes compétences :

Excel

Fiscalité

Trésorier

Comptabilité

Vba

Rca