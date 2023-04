François WAHL

Négocier avec les grandes enseignes de la distribution, manager le bureau des clients nationaux pour une grande marque, analyser mes résultats et développer de nouveaux leviers de croissance dans un marché décroissant, mont permis daccroitre ma vision stratégique et dadapter la mise en action des objectifs marketing de lentreprise sur le réseau national.

De formation commerciale, jaime les interactions humaines, le coaching, latteinte des résultats.

Je suis tenace et engagé dans les missions qui me sont confiées.

Aujourdhui, je souhaite intégrer une direction commerciale me permettant de mettre à profit mon expérience pour le développement dune marque ou de produits.



Mes compétences :

Gestion

Vente

Prospection

Développement commercial

Organisation

Merchandising

Pilotage commercial

Stratégie commerciale

Analyse

Coaching

Négociation

Management