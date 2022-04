Benoit THERESINE

Je suis un ingenieur Generaliste dans le domaine de la mecanique des sciences et techniques de l´industrie, une tres grande maitrise de l´electrotechnique et de la technologie appliquee, ainsi qu´une grande expertise de l´enseignement et de la formation dans sa globalite. Je suis pret pour partager avec d´autres mes experiences. Aujourd'hui, en 2017, fort de nouvelles expériences étrangères, je me considère plus complet pour transmettre quelques conseils a d'autres. Car durant ces trois dernières années j'ai contribuer a l'amélioration de l'éducation, l'Enseignement, la Formation Appliquée et l'Enseignement professionnel en la en la Région Caraibe , en particulier la République Dominicaine. De même, j'intervient en qualité de conseil en Education, Enseignement professionnel, Formation Appliquée en faveur de mes contenporains et collaborateurs d'haiti ( Action en Séminaires - Formation d'Enseignants et de Formateurs), la nécessité d'apprendre au moins deux langues modernes. Voilà l'une des raisons de ma participation et de l'existance de ce groupe de travail, par le partage de connaissances nous, mes collaborateurs et moi souhaiterions offrir a d'autres des informations sur des choses que nous maîtrisons. Je souhaite faire cela dans le respect des autres. Bonne lecture



Mes compétences :

Gestion événementielle

Publicité