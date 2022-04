Benoit THIBAULT

Dynamique et disponible, j'ai axé ma carrière dans le domaine aéronautique.

Ingénieur de piste assurant la mise en oeuvre des Rafales et Falcon en essais en vol j'ai ensuite poursuivi ma carrière en tant que responsable industriel programme de nos nouveaux Falcon.

J'ai a cette occasion coordonné des équipes aux compétences variées en collaboration avec la direction de programme, les bureaux d'études, les équipes de production internes ou coopérées ainsi que les équipes du support a la clientèle.

Mes compétences clés :

- analyse des problématiques - déterminer les plans d'action, les coordoner et les mener à bout

- suivi et pilotage des délais, couts et process qualité

- développer l'efficacité des équipes

- faire progresser les compétences de mes collaborateurs.

Mes expériences m'ont entre autre permis une expatriation d'un an et demi aux États Unis, des participations a des missions d'évaluation a l'export ainsi que l'organisation de 3 salons du Bourget.

J'apprécie particulièrement les projets ou la pression (délais, coûts) et les enjeux sont importants.



D'un point de vue personnel je pratique le Kite surf, la Plongee sous marine et la course a pied. Je suis également avide de nouvelles découvertes musicales et artistiques, de voyages et de découvrir de nouvelles cultures.



