Louis-Emmanuel DUCROT

## Dassault-Aviation : Début 2012 à ce jour



Direction des Opérations Industrielles :

En charge du Plan Industriel & Commercial, du Programme Général de Production.



## Dassault Falcon Jet : Expatrié aux US 2002-2011



# Opérations industrielles. 2007-2011:



Création et direction du «Planning industriel» département de 25 personnes en charge du :

- PDP / calcul de charge usine ;

- Planning industriel (BE, indus et production incluant sous-traitance majeure) ;

- CBN et Ordonnancement-lancement ;

- La gestion du « workflow » des modifications clients;

- Reporting industriel.



# Processus & Système d’Information : 2002-2005



- Direction de projets : Mise en place d’un MRP (15 personnes, 24 mois, 5.5 M$) ; Mise en place des processus outillés d’industrialisation : nomenclatures et gammes de production avec le progiciel VPM (Dassault Système).

- Support méthode au bureau d’étude sur nouveau programme Falcon 7X : Définition et mise en place des nouveaux processus de gestion d’une maquette numérique 3D (progiciels VPM et CATIA),

- Améliorations techniques et fonctionnelles des échanges de données techniques entre les 3 bureaux d’études (US/France) sur les programmes courants.

- Réalisation d’un audit général du système d’information à travers une cartographie fonctionnelle et applicative du S.I.



## Dassault-Aviation : 1997-2001



# Ingénierie & Développement des System d’information :



Responsable des modules logistiques du progiciel R/3 de SAP (MM & WM).



Différents projets sur les flux de production :

- Formalisation des processus de gestion existants et cibles avec paramétrage associé;

- Formation des utilisateurs pilote & suivi des prototypes ;

- Conception fonctionnelle et suivi de la réalisation des développements spécifiques.

- Etudes connexes, sur l’évolution du SGDT de production et aspects comptables de la migration des stocks.

- Ordonnancement des chaînes d'assemblage d’une fabrication discrète, combinant une gestion de type « projet », calcul de besoin et gestion d’atelier (mod. PS/PP de SAP).



## Ministère de la Défense : 1992-1995



Officier de l’armée de terre (Arme Blindée) : commandement d’un peloton de combat ; 4 cadres, 30 militaires du rang.

- expérience de terrain, à la fois humaine et technique. Compétences propres au domaine, disponibilité, rigueur, pragmatisme et sens de la pédagogie.



Mes compétences :

VPM

USA

Histoire

Aéronautique

MRP

Musique

PLM