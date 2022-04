Benoît THIRIET

J'ai effectué une licence de biologie moléculaire et cellulaire à l'UVSQ (Versailles, 78) et un master Recherche et Développement en Biotechnologies à l'UPMC(Paris VI). Pour valider mon master, j'ai réalisé un stage de 6 mois au sein d'un laboratoire de Recherche de L'Oréal. A la suite de ce stage, j'ai travaillé pendant 7 mois (laboratoire PhotoVieillissement-L'Oréal- Aulnay) sur la mise au point de tests d'évaluation.



Mes compétences :

Management

Autonome et responsable

Rigueur et Implication

Western Blot

Biologie cellulaire

Immunofluorescence

Culture cellulaire

Commercial