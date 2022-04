Benoît THUILLIERS

Bonjour,



Je suis Benoît, j'ai 26 ans, je réside en région lyonnaise. J'ai fais des études en qualité industrielle et en recherche pharmaceutique. Venant de m'installer dans la région, je suis à la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle.



Possédant plusieurs "casquettes", mes compétences s'étendent du travail de laboratoire (analyse microbiologique, PCR, abvt, ...) aux responsabilités administratives (dossier sanitaire, gestion des EPI, ...) en passant par le milieu industriel (contrôle MP/PF, gestion des stocks,...).



A mon actif, je possède une expérience significative en agroalimentaire. J'ai occupé des postes de la plus basse échelle pour évoluer et atteindre un poste à responsabilité dans différentes entreprises de l'association local, jusqu'aux multinationales.



Dynamisme, rigueur, implication et organisation sont des qualités acquises lors de mes précédentes expériences. Indispensable à l'exercice de ces professions, elles m'ont permis de m'adapter à chaque situation.



Mes compétences :

dynamique

RIGOUREUX