Benoit THUILLIER

Après avoir Passé 10 ans dans l'IT, dans des fonctions de manager Marketing et Commercial, j'ai choisi de me lancer de le conseil Fiscal, 2 années pleines d'expériences et de rencontres, que j'ai du quitter non sans regret avec les évolutions de la législation fiscale fin 2011

J'ai rejoins Canon afin de développer leur parc client "Légal" cad Avocats, Notaires et Expert Comptable, qui bénéficie aujourd'hui de solutions Numérique dédier en complément des matériels Canon.

Je peux donc leur faire profiter de ma maitrises des solutions informatique et réseaux.



Mes compétences :

Ventes

Informatique

Marketing

Internet

Online

Achat

Grande Distribution

Management

Strategie