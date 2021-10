Sylvain GORSE

20 ans dexpérience en pilotage de projets digitaux (e-commerce, vitrines, institutionnels)

Gestion de projets

Assistance à maîtrise douvrage (recueil et analyse des besoins, élaboration des wireframes, rédaction des spécifications fonctionnelles / user stories, test, documentation)

Coordination et gestion des ressources pour optimiser la production

Management déquipes pluridisciplinaires (UX/UI, développeurs Front et Back)



Compétences :

Management de projet

Rigoureux

Dynamique

Organisation

Esprit d'initiative et du travail en équipe