Antoine FERRAZ

En quelques mots, voilà ce qui caractérise mon parcours :



Trilingue Anglais-Allemand (natif)

12 ans d'expérience dans l'IT hardware et software

Spécialiste des devices Tablettes, ventes solutionnelles associées aux terminaux tactiles

Quicklearner

Support aux équipes de vente

Développement de partenariats

Sens du contact humain

Excellente présentation écrite et orale

Sens de l'organisation, pragmatisme



Culture IT étendue dans les terminaux fixes et mobiles, le Cloud Computing, le Stockage, la Monétique, les Solutions SaaS etc.





En 2009/2010, j'ai repris les études pour compléter un MBA à l'IAE de Paris Panthéon-Sorbonne.



Contact facile, esprit synthétique, teamwork, franchise et rigueur sont mes points forts personnels. Souriant, disposant d'un niveau de discours qui s'adapte en fonction de mes interlocuteurs, je sais fédérer les avis et travailler en équipe.



Mon CV Rich Media :Array



Pas forcément à l'écoute d'opportunités dans l'immédiat, je suis néanmoins un relais volontaire pour des offres auprès de mon réseau.



