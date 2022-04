Benoit TRICONNET

Scrum master certifié et développeur front-end, je propose mon expertise et mon savoir en tant qu'indépendant.

Après avoir été développeur php je me suis tourné vers les technologies front-end HTML/CSS Javascript puis vers les méthodologies Agiles essentiellement scrum que j'affectionne plus particulièrement et pratique au quotidien.

Mon rôle est aujourd'hui partagé entre la technique et la gestion d'équipe et ces deux me tiennent à coeur.



Ayant une forte expérience expérience aussi bien en agence web que chez l'annonceur j'ai pu intervenir pour beaucoup de grands comptes (ACCOR, L'Oreal, Renault, ViaMichelin etc...).

J'ai constamment évolué tout en étant prestataire au sein de ces annonceurs et agences tant dans la technique par de la veille technologique que dans la gestion d'équipe (veille méthodologique) pour aujourd'hui être team leader / scrum master.



Mes compétences :

Scrum master certifié

Javascript

HTML / CSS

CSS

freelance

Agile

Développement informatique

HTML 5

Jira

indépendant

Scrum master

Adobe Photoshop

responsable