Benoit TRUTTMANN

"Promouvoir le Champagne dans la Culture, et la Culture dans le Champagne" tel est l'objectif de l'entreprise Vin & Culture.



Vin & Culture propose des échanges entre le monde du Champagne et celui de l'Art.



Grâce à son réseau de galeries et d'artistes internationaux, elle assure la mise en relation de vignerons et d'artistes autour de projets spécifiques et personnalisés qu'elle accompagne dans leur mise en oeuvre : expositions, réalisations de stands professionnels, éditions de Vin d'Artiste, coffrets bouteilles en série limitée, performances artistiques et culinaires



Contactez moi en priorité par mail sur bt@vinetculture.fr

Plus de détails via le site Vin & Culture http://www.vinetculture.fr



Mes compétences :

Management des ventes

Grande distribution

Marketing opérationnel

Commercial export

Art contemporain

Communication culturelle

Management

Marketing stratégique

Conseil en communication

Champagne

Vins

Commerce international

Management commercial

Gestion de projet

Négociation commerciale

Relationnel