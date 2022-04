Benoit URBANIAK

J'ai commencé par travailler 5 années dans la maîtrise d'oeuvre monétique sur les serveurs d'autorisation de Cetelem, où j'ai participé à leur passage aux normes EMV, développé des solutions à l'international (Portugal, Maroc, Belgique...)et de financement par mobile d'abord en qualité de réalisateur, puis de concepteur et enfin de chef de projet technique.



J'ai ensuite pris des fonctions d'assistance à Maîtrise d'Ouvrage chez EUROPAY FRANCE dans les domaines des autorisations et de la sécurité.



Je suis actuellement chez FRANFINANCE et ALLIANZ pour effectuer la migration de ces deux sociétés aux moyens de paiement SEPA.



Mes compétences :

Chef de projet

Maîtrise d'ouvrage

Monétique

Visual Basic

Gestion de projet

Assurance