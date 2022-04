Benoît VAGNER

Passionné de Transport aérien, j'ai eu l'opportunité de terminer ma formation initiale par un Mastère Spécialisé en Management du Transport aérien.



Ajouté à mon diplôme de Master en gestion, obtenu à l’École Supérieure de Commerce d'Amiens-Picardie,ce diplôme m'a permis d'acquérir tous les pré-requis pour occuper des fonctions de gestion au sein des compagnies aériennes, ou toute autre entreprise du transport aérien.



Mon parcours scolaire reste néanmoins varié, atypique.

L'ensemble de mes diplômes, du BEP/CAP Vente au Master Spécialisé, prouve une certaine motivation, et surtout une détermination à atteindre une cible.



Enfin, mes expériences professionnelles, notamment auprès des compagnies aériennes telles que Air France, ou ses filiales BritAir, Airlinair et plus récemment HOP!, m'ont permis d'acquérir toutes les bases pour traiter des problématiques des différents domaines auxquelles sont confrontées les entreprises actrices du transport aérien.



Ces problématiques sont notamment liées à la logistique (Stage de 6 mois, Air France - AOG Desk), à l'intelligence commerciale (Revenue Management & Pricing, programme et programme futur, avec notamment une étude approfondie sur la structure du Hub de Lyon), ou encore à la maintenance (Airlinair, 2 année, contrôleur de gestion Maintenance, suivi budgétaire de la maintenance des appareils de la compagnie, flotte de 24 ATR).



Mes compétences :

Transport aérien

Revenue Management

Contrôle de gestion

Microsoft Excel

Microsoft Access