Benoît VALLAURI

Chargé de médiation culturelle en Médiathèque départementale.



Animateur, médiateur numérique, coordinateur de projets éducatifs, essentiellement en lien avec les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).



Plusieurs expériences dans divers secteurs (Entreprises, structures associatives, Éducation nationale, et collectivités locales) m'ont donné l'envie de participer à des projets innovants touchant à la pratique des outils numériques dans les champs de l'inclusion numérique, de la culture, et la citoyenneté active.



Au delà de cette spécialisation, le montage et la coordination de projets éducatifs et culturels restent mes compétences les plus significatives.



Cependant, mon expérience peut être réinvestie dans tous type de projets requérant une approche par les TIC et les usages innovants, ou dans la relation entre maitrise d’œuvre technique et utilisateur final.



Mes compétences :

Éducation

Médiation

Animation

Gestion de projets

Usages du numérique

Formation

Culture

internet

TIC

TICE

Documentaire

Créativité

Animation de groupe