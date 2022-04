Benoit VALLOIS

Passionné des sports "outdoor", j'ai exercé les responsabilités de store-manager ainsi que celles d’acheteur pendant plusieurs années en Californie, puis suis rentré en France et ai intégré le groupe Oxylane en 2012, avant de rejoindre le réseau Intersport en 2014.



Performeur hautement motivé, dynamique et doté de solides compétences managériales, d'animation des ventes et de gestion des achats, j'ai une expérience approfondie de l’industrie des sports et du retail en Europe et aux Etats Unis.



Je suis passionné par l’animation d’équipe, la gestion de centres de profits et dédié à l’excellence de la relation client.



Mes compétences :

Adaptibilité

Développement des compétences

Performer

Autonome et responsable

Management

Entrepreneur

Marketing

Gestion de projet

Vente

Dépassement de sois

Épanouisement

Curieux / Ouvert d'esprit

Commerce international

Management des ventes

International

Achats

Service client