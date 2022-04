Benoit VAN DEN BULCKE

VENTES ET MARKETING

- Analyser les facteurs de marchés et leurs contraintes ayant des besoins spécifiques, en portant une attention particulière aux normes

- Développer et gérer des alliances stratégiques

- Développer et exécuter des stratégies GoToMarket pour dans le secteur des PME et également du retail.

- Définir des prévisions de ventes et bâtir un réservoir de prospects.

- Gestion des ventes directes et indirectes

- Atteindre les objectifs de ventes fixés, et surveiller les unités vendues par le client pour les ventes indirectes.

- Organiser des événements clients



MANAGEMENT

- Renforcement de l'esprit d'équipe

- Recrutement

- Evaluation et le suivi des performances de gestion

- Réorganisation

- Gestion du stress

- Rapports d'activités

- Management Direct et Matriciel



EXPERIENCE INTERNATIONALE

- Europe de l'Ouest

- États-Unis

- Les pays arabes (EAU, Maroc)



NOUVELLES TECHNOLOGIES

- Domotique / Internet des objets : protocoles KNX, EnOcean, Zwave, Zigbee, IP, Architecture ARM/x86, ...

- IT (Matériel et Logiciel) : Réseau, Serveur, Poste client, CRM, Messagerie, ...

- Logiciels de Santé : SIH, PACS, RIS, SGL, interfaces automates, ...