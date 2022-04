Benoit VANDEKEERE

• Suivi relation clientèle automobile et non automobile (customer support)

Identification, proposition, animation et réponse demande client

Vérification des process accompagnement du personnel à la bonne tenue des consignes

Suivi de l’application des actions ( amélioration continue )



• Transport

Création d'un panel transporteur

Mise en place de plan d'optimisation transport avec suivi quotidien

Etude plan transport et remise cotation au client avec suivi.



• Gestion administrative, commercial et financière

Suivi de marché du passage de commande jusqu'à la facturation

Force de proposition d'axe d'amélioration ou d'optimisation avec le client

Participation à la stratégie commerciale mise en place par le groupe, accompagnement et développement client.





Mes compétences :

Esprit d'équipe

Réactif

Sens des responsabilités