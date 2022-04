Célia LUGUET

Véritable technicienne en gestion du personnel et paye, j’ai pu acquérir grâce à mes expériences professionnelles des compétences en matière de gestion sociale qui m’ont permis d’accompagner 2 projets de migration de système de gestion de temps et d’absences sur le progiciel SAP.



J'oriente désormais mes compétences au service du contrôle de gestion sociale via un poste en alternance dès la rentrée 2014 en Ile de France au sein de la société Daher.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit social

SAP paye

Gestion des intérimaires

Microsoft Office

Gestion du personnel

Cegid

HR Access