Delphine BAUDRY

Travaillant dans l’urgence depuis le début de mon parcours professionnel en tant qu’assistante ressources humaine dans le domaine du nettoyage industriel, j’ai dû apprendre à gérer mon stress afin de pouvoir être efficace et réaliser mon travail pertinemment.



La fonction ressources humaine étant vaste et pouvant me qualifier de nature polyvalente, dynamique et rigoureuse mon objectif est de pouvoir associer le relationnel à l’organisationnel en m’impliquant dans le domaine social et la gestion administrative.





Mes compétences :

Pack office

Ciel Gestion

GANTT Project

Sage Paie

Logiciel partage Sharepoint