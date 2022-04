Benoit VANHEE

La biodiversité pose un problème pour ceux qui veulent la préserver : elle n'est pas modélisable dans son ensemble, et il est difficile de se retrouver dans un système d'apparence chaotique et d'en comprendre les finesses.

Une stratégie basée sur la préservation de taxons référents est extrèmement réductrice et inadaptée dans de nombreux cas : gestion différenciée, espaces naturels urbains, bois et forêts aménagés.

La modélisation à l'aide d'indices synthétiques donne une vision d'ensemble plus représentative et un solide outil d'aide à la décision.

La faune du sol est une faune stable dans le temps et sensible à l'aménagement. Arthroponord utilise cet indicateur pour aider l'aménageur à réaliser un choix dans sa gestion de l'espace en vue de créer un oasis de biodiversité à une échelle adaptée.



