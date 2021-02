Fanny MALLARD

Je suis double diplômée dun Master 2 en écologie et docteur de lUniversité Nantes Angers Le Mans École Centrale de Nantes. Au cours des 10 dernières années, jai mené des études scientifiques combinant lécologie du paysage, la biologie de conservation, l'ingénierie écologique, la modélisation spatiale et laménagement du territoire. Pendant mes trois années de thèse, par des recherches en laboratoire et sur le terrain dans des espaces naturels variés, jai développé une méthode dévaluation quantitative des effets spatio-temporels des projets routiers et ferroviaires sur les milieux naturels qui a reçu le 1er prix national de la chaire Abertis 2015. Actuellement à Cistude Nature et associée à lUMR PASSAGES-CNRS, jai en charge la coordination scientifique du programme de recherche « les sentinelles du climat ». Mes missions concernent la conception des protocoles, la gestion, le suivi et lanalyse scientifique des effets du changement climatique sur la biodiversité en mobilisant les acteurs du territoire et les laboratoires de recherche en région Nouvelle-Aquitaine.