Benoît VANNIER

Actuellement Directeur des Opérations BPM au sein de IDS Scheer France, j'ai la responsabilité du développement et de la gestion de l'activité Consulting de la filiale.



Cette vaste responsabilité englobe notamment:

- le pilotage de l'ensemble des offres BPM,

- le business development des offres (Go to maraket, marketing & stratégie),

- la gestion de l'engagement client,

- le pilotage de l'activité d'un point de vue opérationnel,

- le pilotage de l'activité d'un point de vue managérial.



Mes compétences :

BPM

Business

Business development

direction des operations

Manager