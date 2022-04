Benoît VARRET

Ingénieur expérimenté en mécanique, électro-mécanique et programmation, j'ai eu depuis 10 ans, la responsabilité de mener à bien des projets de conception ou de maintien en condition opérationnelle de machines spéciales et de bancs de mesure.



Mes compétences en programmation me valent d'intervenir régulièrement en support technique sur des sujets ayant un besoin ponctuel de modélisation. Pour les mêmes raisons, je suis régulièrement sollicité pour de l'assistance en mesure physique.



J'ai également eu des responsabilités annexes comme administrateur informatique et responsable de processus qualité.



Mes compétences :

Labview

Scilab

ProE

Mécanique

Gestion de projet

Administration système

GNU/Linux

SolidWorks