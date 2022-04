Benoît VAYSSADE

Fort d'une expérience de plus de 10 ans dans les métiers du commerce en BtoB.



Depuis 2010, Attaché Commercial pour le compte de la société ENTOURAGE BRIVE (Groupe Estour) fabricant et distributeur de produits d'emballages.

Actuellement en charge de cinq départements sur lesquels nous commercialisons l'ensemble de notre gamme (emballage industriel, agro-alimentaire, commerce métiers de bouche et boutique).

Collaborateur référent pour notre activité de Calage en Mousse Technique, conception via un Bureau d'Etude et fabrication d'emballages sur mesure pour la protection de produits techniques.



Auparavant, VRP durant 3 ans au sein de la société BERNER France spécialisé dans la distribution d'outillages et de consommables techniques auprès des professionnels du véhicule industriel.



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Technique